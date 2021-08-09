Back 4 Blood beta sürümü Steam'de anlık 100 bin oyuncu sayısına ulaştı!
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Back 4 Blood beta sürümü Steam'de anlık 100 bin oyuncu sayısına ulaştı!

Back 4 Blood beta sürümü Steam'de anlık 100 bin oyuncu sayısına ulaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Back 4 Blood oyun dünyasına hızlı bir giriş yaptı

Warner Bros'un yayıncılığını üstlendiği zombi temalı birincil şahıs nişancı oyunu Back 4 Blood, oyun dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 5 Ağustos tarihinde beta test sürümü yayınlanan oyun Steam'de anlık 100 bin oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda oyunun çıkış tarihinin 12 Ekim'e ertelendiği haberini almıştık. Steam Charts verilerine göre şuanda en çok tercih edilen sekizinci oyun konumunda.

Dört kişilik gruplar halinde çeşitli haritalarda görevleri tamamlamak ve güvenli bölgeye ulaşmak üzerine kurulu olan oyun Left 4 Dead'in devamı gibi görülüyor. Zombi modellemelerindeki yenilikler, yeni ekipmanlar ve yakın dövüş silahları, birbirinden farklı haritalar ve görsel yeniliklerle Back 4 Blood, yılın en eğlenceli multiplayer oyunlarından biri olabilir.

Back 4 Blood ülkemizde Steam üzerinden 250 TL fiyatla ön siparişe açılmış durumda. Bunun yanı sıra oyun çıktığı ilk gün Xbox kütüphanesinde yerini alacak. Beta süreci sonunda oyunculardan alınan geri bildirimler doğrultusunda gerekli iyileştirmeler yapılacak.

Kaynak: Playerbros

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