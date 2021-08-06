Back 4 Blood, Açık Beta'ya nasıl girilir?
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Back 4 Blood, Açık Beta'ya nasıl girilir?

Back 4 Blood, Açık Beta'ya nasıl girilir?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan nişancı oyunu Back 4 Blood'un açık betası başlıyor.

Back 4 Blood, 12 Ekim'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülülecek. Oyunu bir an önce deneyimlemek isteyen oyuncular için Açık Beta'yı kontrol etme zamanı geldi.

Açık Beta'da yer almak isteyenler için oyun 5 Ağustos'ta erken erişim açıldı. Oyunu ön sipariş veren herkese bir kod gönderilecek. Ancak, Black 4 Blood'a erken erişim elde etmenin tek yolu bu değil, çünkü Twitch yayınlarında oyunu kontrol eden herkes için kodlar da mevcut olacak.

Back 4 Blood, Açık Beta'ya nasıl girilir?

5-9 Ağustos tarihlerinde yayınlanacak Back 4 Blood Açık Beta'sını oynamak istiyorsanız yapmanız gereken iki şey var. İlki oyunu ön sipariş seçeneğiyle alabilirsiniz veya Açık Beta canlıyken 1 saatlik Back 4 Blood Twitch akışını izleyerek kodu alabilirsiniz. Bu size beta'nın erken erişim aşaması için bir kod verecektir. Ancak, sadece beklemek istiyorsanız, açık beta 12 Ağustos'ta herkese ücretsiz olarak sunulacak.

BACK 4 BLOOD ÖN SİPARİŞ FİYATLARI

  • Back 4 Blood – 249,00 TL
  • Back 4 Blood Pre-Order Deluxe - 375,00 TL
  • Back 4 Blood Ultimate – 399,00 TL
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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