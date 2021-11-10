Back 4 Blood'a tek oyunculu çevrimdışı mod gelecek

Turtle Rock Studio, Back 4 Blood için 2022'ye kadar yaklaşan içeriği içeren yepyeni bir yol haritası paylaştı. İlk olarak bu ay gelecek olan Oyun, çıkış tarihi olmamasına rağmen, yeni bir yama ile bazı yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve büyük hata düzeltmeleri yer alacak.

Aralık ayında, güncelleme yeni tedarik hatları, uygulama arenası ve tatil sezonluk etkinliği de dahil olmak üzere yepyeni özelliklere sahip olacak. Buna ek olarak, kampanya ilerlemesine sahip tek oyunculu çevrimdışı modun yanı sıra yeni kart türleri ve yepyeni kartlar da mevcut olacak.

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2022'ye geçilirken, Back 4 Blood'a yeni bir zorluk derecesi eklenecek. Daha fazla oyuncu kartı, yeni yolsuzluk kartlrarı, işbirliği modu, yakındaki güncellemeler ve yaşam kalitesi iyileştirmeleri de yer alacak.

Kasım, Aralık ve 2022 için belirtilen güncellemelerin hepsi ücretsiz olacak.

Turtle Rock ayrıca oyunların toplamda üç genişleme içerecek şekilde ayarlanan yıllık geçişi hakkında yeni detaylar da açıkladı.

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