Bacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldı

Bacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldı Çankırı'da bir binanın çatısından baca deliğine düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldı.

Bacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldı Çankırı'da bir binanın çatısından baca deliğine düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldı.

Fatih Mahallesi, Nergis Sokak'ta bulunan bir binanın çatısına çıkan yavru kedi, buradan binanın baca boşluğuna düştü.

Bacaya sıkışan yavru kedinin sesini duyan bina sakinleri durumu Çankırı Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yavru kedinin çatıdan düşerek, bacaya sıkıştığını belirledi.

Daha sonra minik kedinin yerini tespit eden ekipler, baca deliğinden kediyi yara almadan kurtardı.

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Kaynak: Habermetre