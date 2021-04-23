Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
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Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı

Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bacasına sıkışan martıyı, site sakini kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bacasına sıkışan martıyı, site sakini kurtardı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakini Ünal İmir (56), binanın zemin katındaki kalorifer dairesine inerek malzemeleri aldığı sırada sesler duymaya başladı. Sese yönelen İmir, kaloriferin bağlı olduğu bacadan kuş sesi geldiğini duydu. Bacayı açan İmir, sıkışan martıyı dakikalar içinde kurtararak doğaya saldı.

O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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