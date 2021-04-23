BACAYA SIKIŞAN MARTI, KURTARILDI
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BACAYA SIKIŞAN MARTI, KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da Ünal İmir (56) tarafından sıkıştığı apartman bacasından kurtarılan martı, havaya salındı.

Bursa'da Ünal İmir (56) tarafından sıkıştığı apartman bacasından kurtarılan martı, havaya salındı.

İnegöl'de Süleymaniye Mahallesi"nde oturan Ünal İmir, apartmanın bodrum katına indiği sırada bacadan ses geldiğini duydu. Baca kapağını açan İmir, bir martının sıkıştığını gördü. Eldivenlerini giyen İmir, martıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Baca kurumundan dolayı siyaha boyanan martı, havaya salındı.

Martının kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BACAYA SIKIŞAN MARTI, KURTARILDI
BACAYA SIKIŞAN MARTI, KURTARILDI
BACAYA SIKIŞAN MARTI, KURTARILDI
BACAYA SIKIŞAN MARTI, KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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