Bacaya Sıkışan Kuşu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Bacaya sıkışan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini başarılı bir operasyonla kurtardı.

Yiğitler Caddesi Oğuzlar Parkı yanında bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, kendi çabalarıyla kurtulamayınca apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvercinin bulunduğu alanı tespit ederek kuşa zarara vermeyecek şekilde havalandırma boşluğundan bir delik açtı. Bir müddet tedirgin olan güvercin daha sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyecilerin elinden su içen güvercin daha sonra özgürlüğüne kavuşturuldu.