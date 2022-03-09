Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'da girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 7. Sokakta üzerinde bulunan bir apartmanda, kedi girdiği bacaya sıkıştı. Kedinin sahibi Nuray Çam, Çorum Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Belirtilen adrese giden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı ve sahibine teslim etti. - ÇORUM

Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bacaya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Çorum, kedi, 3. Sayfa, Haberler

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