Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Sivas'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek üyeleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinde haber verdi.
Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı.
Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin uçarak uzaklaştı.
Haber Videosu: Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı