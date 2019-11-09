Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Sivas'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:20
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek üyeleri itfaiye ekiplerinde verdi.

Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin uçarak uzaklaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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