Bacaya sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şömine bacasına sıkışan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şömine bacasına sıkışan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Karpuz Sokak üzerinde bulunan bir evin şömine bacasına baykuş sıkıştı. Baykuşun bacaya sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akyazı İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Şömine bacasına sıkışan baykuş ekiplerin müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen baykuş daha sonrasında doğaya salındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA