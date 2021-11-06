Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı - Haberler
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Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Haberler | Güncel
Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Bilici ailesinin birikim yaptıkları altınlar, sakladıkları soba bacasından boşluğa düştü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Bilici ailesinin birikim yaptıkları altınlar, sakladıkları soba bacasından boşluğa düştü. Belediye ekipleri, duvarı kırıp altınları çıkararak aileye teslim etti.

Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Bilici ve eşi Necla Bilici, birikim yaptıkları 5 tam Cumhuriyet altını ile 2 yüzük, çalınmasın diye sakladıkları soba bacasından boşluğa düştü. Durumu fark eden çift, altınları çıkaramayınca Erdemli Belediyesi'ne haber verdi. Eve gelen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, baca borusunun geçtiği yeri kırarak altınları düştüğü boşluktan çıkarttı. Altınlar aileye teslim edildi.


Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı

Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı

Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı

Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Son Dakika Haberleri
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