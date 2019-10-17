Bacaya düşen kedi oda duvarı kırılarak kurtarıldı

Bacaya düşen kedi oda duvarı kırılarak kurtarıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, eski ocak bacasına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

17.10.2019 00:06
Bacaya düşen kedi oda duvarı kırılarak kurtarıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, eski ocak bacasına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kayacık Mahallesi'ndeki 3 katlı evin eski ocak bacasından kedi sesi geldiğini fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Ekipler önce evin terasına çıkarak kediyi kurtarmak istedi. Teras kısmından kurtarılamayınca, baca içindeki kedinin bulunduğu bölgeye yakın oda duvarı kırıldı. Ekipler, bacadan düşen kediyi çıkarmayı başardı.

Kaynak: AA
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