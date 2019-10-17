Bacaya düşen kedi oda duvarı kırılarak kurtarıldı
Manisa'nın Gördes ilçesinde, eski ocak bacasına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde, eski ocak bacasına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayacık Mahallesi'ndeki 3 katlı evin eski ocak bacasından kedi sesi geldiğini fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler önce evin terasına çıkarak kediyi kurtarmak istedi. Teras kısmından kurtarılamayınca, baca içindeki kedinin bulunduğu bölgeye yakın oda duvarı kırıldı. Ekipler, bacadan düşen kediyi çıkarmayı başardı.