Bacasız sporcu fabrikası: Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü, açtığı spor okullarında ücretsiz eğitimler vererek geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve içerisinde bulundurduğu farklı branşlarda birçok önemli sporcu yetiştiren Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü, açtığı spor okulları ile geleceğin yeteneklerine eğitim vermeyi sürdürüyor. Futbol, Basketbol, Voleybol, yüzme, atletizm, jimnastik ve karate olmak üzere toplam 7 branşta faaliyet gösteren Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü'nün bünyesinde yaklaşık 1200 sporcu bulunuyor. Spor okullarında 5-14 yaş arası sporculara ücretsiz eğitim veren ve maddi imkanı olmayan birçok çocuğa da malzeme konusunda destek sağlamaya çalışan kulübün başkanı Ataner Orkunoğlu, yaptığı açıklamada kulübün işleyişini, yaşadığı zorlukları, hedeflerini ve beklentilerini aktardı. Orkunoğlu, spor okullarının faaliyetleriyle ilgili olarak, "Yüzme, atletizm, basketbol, futbol, karate ve voleybol branşlarında sporcularımız var. Yaklaşık 600 lisanssız, ondan daha fazla da lisanslı sporcumuz var. Biz diğer amatör kulüpler gibi yalnızca futbolda değil, birçok branşta hizmet veriyoruz. Pandemiden sonra karar aldık ve çocuklar 1.5 yıl eve kapandığı için spor okulları açtık, bunları da ücretsiz yaptık. Halkın ekonomik durumu ücretsiz yapmamızdaki en önemli kriterlerden biriydi. 5-14 yaş arası çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü bünyesindeki spor okullarında eğitimlerini sürdüren çocuklar, sporun önemine vurgu yaptı. Kulübün kendilerine sağladığı ücretsiz eğitim sayesinde hayatlarında sporun bir yer edindiğini aktaran sporcular, kendi branşlarında iyi birer sporcu olmak için çalışıyorlar.