'Bacasız fabrika' zeytinliklerde 30 bin kişi çalışıyor

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'ndeki 13 milyon zeytin ağacında hasat başladı. Edremit Körfezi'nin ana gelir kaynağı olan zeytininin toplama işinde yaklaşık 30 bin kişi görev alıyor. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, körfezde var-yok senesine göre 15 ila 25 bin ton arasında zeytinyağı üretildiğini belirterek, "Bu yıl kadın işçiler 100 TL, erkekler işçiler ise 140 TL civarında yevmiye alıyor" dedi.

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit ilçelerinin yer aldığı Edremit Körfezi'nde, Türkiye genelindeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 8'i bulunuyor. Madra ve Kazdağlarındaki zeytinlikler, 150 kilometre sahil bandı çevresini de donatmış durumda. Edremit Körfezi'nde yer alan yaklaşık 13 milyon zeytin ağacında hasat çalışmaları da, erken hasat denilen yeşil zeytinle ekim ayı itibariyle başladı. Ağır taşıma ve silkme işlerini genellikle erkeklerin yaptığı zeytin hasadında, kadınlar da toplama, eleme, ayırma gibi farklı işleri sürdürüyor.