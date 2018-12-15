8 Yıldır Husumet Yaşadığı Bacanağı ve Baldızına Kurşun Yağdıran Cani Adamın, Cezası Belli Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 Ağustos 2017 tarihinde bacanağını ve baldızını tüfekle başlarından vurarak öldüren Süleyman D. 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ZANLI DURUŞMAYA, SES VE GÖRÜNTÜLÜ BİLİŞİM SİSTEMİ İLE KATILDI

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında öldürülen Dursun-Emine Ayaz çiftinin oğulları, akrabaları hazır bulunurken Alanya Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Süleyman D, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi sistemi ile duruşmaya katıldı.

AYAZ AİLESİNİN AVUKATI CEZAYA İTİRAZ EDECEKLERİNİ AÇIKLADI

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Süleyman D. hakkında Dursun-Emine Ayaz çiftini öldürme suçundan 2 kez müebbet, cinayetten önce Dursun-Emine Ayaz ve çocuklarını öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret suçlarından birden fazla kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle hiçbir indirim olmaksızın 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kısa bir açıklama yapan Ayaz ailesinin avukatları Mustafa Çetin, verilen cezayı tatmin edici bulmadıklarını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet cezasına dönüştürülmesi için itiraz edeceklerini söyledi.

BACANAĞI VE BALDIZINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman D., bacanağı Dursun ve baldızı Emine Ayaz'ı evlerinin bahçesinde yaşanan tartışmanın ardından tüfekle vurarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şahsı olayın meydana geldiği evin 30 metre ilerisinde kendi evinde suç aleti tüfekle birlikte gözaltına aldı.

8 YIL ÖNCESİNE DAYANAN HUSUMET

Süleyman D. ile öldürdüğü bacanağı Dursun Ayaz'ın arasındaki husumetin ise 8 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. 8 yıl önce Karacalar Mahallesi'nde Süleyman D.'nin evinde ve M.K. isimli bir kişinin aracında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki, etiket ve kapak basımında kullanılan bir adet mekanizma ele geçirilmiş, olayla ilgili Süleyman D. ve M.K. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Bu olaydan sonra kendisini bacanağının Dursun Ayaz'ın ihbar ettiğini düşünen Süleyman D. ile iki aile arasında husumet başladı.

KAÇAK SU KULLANIMI CEZASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Son olarak olaydan bir hafta kadar önce Süleyman D.'nin kaçak su kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Süleyman D., bu olaydan da kendisini ihbar ettiğini düşündüğü bacanağı Dursun Ayaz'ı sorumlu tuttu. Dursun Ayaz'ın evinin yakınına gelerek tüfekle havaya ateş eden zanlı, Dursun Ayaz'ın ihbarı üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Yine hakkında işlem yapılan şahıs serbest bırakıldı. Bu olayın ardından bir gün sonra Dursun ve Emine Ayaz'ın evine gelen Süleyman D. önce evin balkonuna ateş etti. O anda bahçede bulunan ve silah sesini duyup evin önüne gelen Dursun ve Emine Ayaz çifti, kısa süreli tartışmanın ardından Süleyman D.'nin tüfeğinden çıkan kurşunların hedefi oldu. Karı-kocayı yakın mesafeden başlarından vuran Süleyman D. evine geçti ve balkona çıkıp komşulara, "Kimse gelmesin geleni vururum" diye bağırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, şahsı kendi evinde gözaltına aldı.

ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan tatbikatın ardından yine yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getirilen Süleyman D. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasında, Süleyman D. hakkında Dursun-Emine Ayaz çiftini öldürme suçundan 2 kez müebbet, cinayetten önce Dursun-Emine Ayaz ve çocuklarını öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret suçlarından birden fazla kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle hiçbir indirim olmaksızın 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.