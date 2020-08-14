Bacanak cinayetinde 3 tutuklama
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Bacanak cinayetinde 3 tutuklama

Bacanak cinayetinde 3 tutuklama Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgada baba ve 2 oğlu tutuklandı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yarandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden baba ve 2 oğlu tutuklandı.

14.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:25

Bacanak cinayetinde 3 tutuklama

Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgada baba ve 2 oğlu tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yarandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden baba ve 2 oğlu tutuklandı.

11 Ağustosta Dere Mahallesi'nde karşılaşan Serdal Ç. ile eski bacanağı Remzi Yamalı arasında tartışma çıkmış, eski eşinin Yamalı'nın bir yakınıyla evlenmesine tepki gösteren Serdal Ç, bölgeden ayrılmıştı. Serdal Ç., daha sonra babası Sezer Ç., kardeşleri Korkmaz Ç. ve Sezer Ç. ile eniştesi Tunay S'yi de yanına alarak Yamalı ile yeniden buluşmuştu. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal Ç., babası Sezer Ç. ve kardeşi Sezer Ç., yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle Yamalı ve yakınlarına ateş etmişti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yamalı ile yakınları Şükrü Ş. (29), Kemal G. ve Seymen B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yamalı buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çıkan silahlı kavgada Remzi Yamalı'nın öldürülmesi üzerine gözaltına alınan Serdal Ç. (28), babası Sezer Ç. (56), kardeşleri Korkmaz Ç. ve Sezer Ç. ile eniştesi Tunay S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sezer Ç. ile oğulları Serdal Ç. ile Sezer Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Korkmaz Ç. ile Tunay S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bacanak cinayetinde 3 tutuklama

Kaynak: İHA

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