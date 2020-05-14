Bacanağına olan 25 bin lira borcunu, onu öldürdükten sonra "kan parası" diye kendi eşine gönderdi
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Bacanağına olan 25 bin lira borcunu, onu öldürdükten sonra "kan parası" diye kendi eşine gönderdi

Bacanağına olan 25 bin lira borcunu, onu öldürdükten sonra "kan parası" diye kendi eşine gönderdi Erzurum'da geçtiğimiz günlerde bacanağını ve baldızını tabancayla vurarak öldüren eski Uzman Çavuş'un, bacanağına olan 25 bin lira borcunu öldürdükten sonra kendi eşinin hesabına "kan parası"...

Bacanağına olan 25 bin lira borcunu, onu öldürdükten sonra 'kan parası' diye kendi eşine gönderdi
14.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:52

Bacanağına olan 25 bin lira borcunu, onu öldürdükten sonra "kan parası" diye kendi eşine gönderdi

ERZURUM - Erzurum'da geçtiğimiz günlerde bacanağını ve baldızını tabancayla vurarak öldüren eski Uzman Çavuş'un, bacanağına olan 25 bin lira borcunu öldürdükten sonra kendi eşinin hesabına "kan parası" diye gönderdiği öğrenildi. Bacanağını öldürüp ardından borcunu ödeyen Mükremin T. " Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım, ama bacanağımı isteyerek öldürdüm" dedi.

Erzurum'un Palandöken İlçesi Yıldızkent Semtinde 9 Mayısta meydana gelen olayda Mükremin T.isimli eski Uzman Çavuş eşiyle arasının bozulmasına sebep olarak gösterdiği bacanağı Fatih Özmenve baldızı Hülya Özmen'i yanında getirdiği tabancısıyla 11 el ateş ederek öldürdü.

Olay anından önce eşini arayarak cinayeti saniye saniye eşi ve çocuklarına dinleten Mükremin T., olayın ardından ise eşinin hesabına " kan paran hayırlı olsun" diyerek 32 bin lira gönderdi. Edinilen bilgilere göre Mükremin T.'nin gönderdiği paranın 25 bin lirasının öldürdüğü bacanağına olan borcu olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan 7 bin liranın ise eşine gönderdiği öğrenildi.

Mükremin T. 'nin verdiği ifadede baldızını isteyerek öldürmediğini ama bacanağını eşiyle olan yakınlığını kıskandığı için öldürdüğünü itiraf etti. Mükremin T. ayrıca baldızı ve bacanağına toplam 11 el ateş ettiğini olay ardından ise karısına " kan parası" gönderdikten sonra polise teslim olduğunu söyledi.

Bacanağına olan 25 bin lira borcunu, onu öldürdükten sonra 'kan parası' diye kendi eşine gönderdi

Kaynak: İHA

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