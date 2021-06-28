Bacaklarını otomobilin camından sarkıtarak yolculuk yaptı
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Bacaklarını otomobilin camından sarkıtarak yolculuk yaptı

Bacaklarını otomobilin camından sarkıtarak yolculuk yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bacaklarını otomobilin dışında sarkıtarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.

Kahramanmaraş'ta bacaklarını otomobilin dışında sarkıtarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.

Kahramanmaraş - Adana karayolunda bir otomobildeki yolcunun rahat tavrı dikkat çekti. Başka bir otomobildeki yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, seyir halinde yoluna devam eden otomobilin arka koltuğundaki bir kişi, bacaklarını pencereden dışarı bıraktı. Şehirlerarası karayolunda uzun süre bacakları dışarda yolculuk yapan otomobil kazaya da davetiye çıkardı.

Otomobil çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzaklaştı. - KAHRAMANMARAŞ

Bacaklarını otomobilin camından sarkıtarak yolculuk yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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