Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası
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Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası

İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nin (46) geçen yıl eylül ayında iş yerinde bacaklarından yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı.

Bacaklarından vurulan manavdan, 'CHP'li Başkan azmettirdi' iddiası
02.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:51

İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nin (46) geçen yıl eylül ayında iş yerinde bacaklarından yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı. İsmail K.'nin iddianameye giren ifadesinde, saldırganın kendisine ateş ederken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını belirterek, "Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şubat ayında, İzmir merkezli olarak, Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 38 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın görülmesine 10 Ağustos'ta başlanacak.

İddianameye, Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav dükkanı işleten İsmail K.'nin, geçen yıl 9 Eylül'de iş yerine müşteri gibi gelen kişi tarafından bacaklarından tabancayla vurulması olayına ilişkin verdiği ifade de girdi. İsmail K.'nin olayın azmettiricisi olarak Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün adını verdiği ortaya çıktı.'BUNUN BEDELİ OLACAK'Çay bahçesine soğuk ve yağışlı havaya karşı önlem almak için yaptırmak istediği panel nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile sorun yaşadıkları belirten İsmail K.'nin iddianamedeki ifadesinde, şu sözlerine yer verildi: "Yapıma başladıktan 5-10 dakika kadar sonra gelen zabıta, panel yapılmasına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine ben de panel taktırma işini durdurdum. O esnada Belediye Başkanı Gürbüz, bana ve ağabeyim Erkan K.'ye bağırmaya başladı. Ağabeyim, 'Bağırmanıza gerek yok. Biz kötü bir şey yapmıyoruz, devletten kiraladığımız yeri yağmurdan korumak için panel yaptırıyoruz' dedi. Sakinleşmeyen Belediye Başkanı ceketini çıkardı ve bir boksör edasıyla ağabeyime doğru gardını aldı. Başkanın kendisine doğru yumruklarını sıktığını gören ağabeyim, elindeki tabureyi yere attı. Belediye Başkanı Gürbüz, 'Bu burada kalmayacak. Mutlaka bir cezası olacak ve manavı da kaldıracaksınız' diyerek uzaklaştı. Biz de panelleri söküp, götürdük. Bir gün sonra beni arayan Başkan Gürbüz, 'Ağabeyin beni Foça'ya madara etti. Bunun bir bedeli olacak. Benim bir misilleme yapmam lazım. Sen manavı kaldır' dedi. Kendisinden özür dilememe rağmen, 'Ağabeyine bir ceza vermem lazım' diyerek telefonu kapattı."'FATİH BAŞKANA KİMSE YANLIŞ YAPAMAZ'Telefon konuşmasından bir hafta sonra silahlı saldırıya uğradığını belirten İsmail K., iddianamede şunları kaydetti: "Manav dükkanımın önünde hesap yaptığım sırada 170-175 santim boylarında esmer tenli, sağ kolu dövmeli bir kişinin bana ateş ettiğini ve terliğimin kan dolduğunu gördüm. Kaçarken de ateş etmeye devam eden kişi, 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırıyordu. Ardından Gürbüz'ü ve belindeki silahı gördüm. 'Ambulans' diye bağırıyordu. Ardından beni Foça Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Başkan Gürbüz de geldi. İlk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildim ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz akşama kadar yanımda kaldı. Bana, 'Bunu yapanı polislerden önce bulacağım. Asarlık Mahallesi ve İzmir'e adam saldım' dedikten sonra hastaneden ayrıldı. Ertesi gün yapılan ameliyatın ardından doktorlarla konuştuğunu, 5-6 ay sonra kalkabileceğimi ve bu süreçte ailemin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti. Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur."MESAJLARI GÖSTERDİ İDDİASISilahlı saldırıdan önce Belediye Başkanı Gürbüz ile tartışan İsmail K.'nin kardeşi Yakup K.'nin de sözleri iddianamede yer aldı. Yakup K.'nin iddianamedeki ifadesinde, "Başkan Gürbüz'ün ağabeyimin hastane işleri sürerken, ısrarla beni belediyeye ait siyah araca bindirdi ve telefonundaki mesajları gösterdi. Ekranı gösterdiğinde, 99 ile başlayan numaradan gelen mesajda, 'Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi, gereken yapıldı' yazıyordu. İlerleyen günlerde dükkana gelip, 'Beni çok seven bir mafya babası yaptırdı' dedi. Kim olduğunu sorduğumda isim vermedi' denildi.'BİLDİKLERİMİZİ ANLATACAĞIZ'İddianameye, Başkan Gürbüz'ün, konuyla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı tarafından verilen dilekçe de girdi. Dilekçede, Belediye Başkanı Gürbüz'ün telefonuna suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Deniz Camgöz tarafından gönderildiği belirtilen, "Selam başkanım, öncelikle sizin şahsınıza çarşıda yapılan saygısızlığın aynı yerde karşılığı verilmesi lazımdı, verdim. Her daim yanınızda olduğumuzu bilin. Saygılarımla, sizi seven bir dost. Her zaman sizi etrafınızda koruyan bir dost var; kimse size küfretme cesaretinde bulunamaz' mesajının, silahlı saldırının ardından ise, "Geçmiş olsuna gitmişsiniz başkanım hastaneye. Ayıp sana Başkan, tezgaha mı geldik? Biz nerden bilelim sana küfredilmiş. Senin emrinde çalışan dedi: 'Bunları başkan böyle istiyor'… Biz rüya görmedik. Gidip yaptık. İşin ucu size dokunacak diye hemen emniyete gittiniz. Yakışmadı size. Bizi mi kullandınız? Şimdi yani valla iyi gol attınız, ama her şeyi biz de samimi yapacağız. Bildiklerimizi anlatacağız. Sekreterine kadar anlatacağım. Şahitli" mesajının geldiği belirtildi.Dilekçede Başkan Gürbüz'ün, Gürcistan'dan cep telefonuna gönderilen bu mesajlara cevap vermediği de belirtildi.İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 10 Ağustos tarihinde görülecek.NELER YAŞANMIŞTI

Foça'da çay bahçesi ve manav işleten İsmail K., geçen yıl 9 Eylül'de müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan, birkaç el ateş ettikten sonra yaya olarak yakındaki pazar yerine doğru kaçtı. Ardından burada park halindeki bir otomobile binerek kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki bacağından yaralanan İsmail K.'yi Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüphelinin kaçtığı 06 BCS 030 plakalı araç Torbalı ilçesinde bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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