Bacaklarından vurulan manav: Belediye başkanı kincidir, beni vurdurmasının sebebi nam salmaktır
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Bacaklarından vurulan manav: Belediye başkanı kincidir, beni vurdurmasının sebebi nam salmaktır

İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik soruşturmanın yargılanma süreci devam ederken, iddianamede Foça'da manavlık yapan İsmail K.

Bacaklarından vurulan manav: Belediye başkanı kincidir, beni vurdurmasının sebebi nam salmaktır
11.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:00

İZMİR'de, Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik soruşturmanın yargılanma süreci devam ederken, iddianamede Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nın (46) iş yerinde bacaklarından yaralanması olayına ilişkin saldırganın kendisine ateş ederken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırdığını belirtmesi yer aldı. Duruşmada İsmail K., "Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün beni vurdurmasındaki amaç nam salmaktır. İstese beni öldürürdü. Daha önceki başkan kinci değildi, şimdiki başkan kincidir" dedi.

Foça'da çay bahçesi ve manav işleten İsmail K., geçen yıl 9 Eylül'de müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan, birkaç el ateş ettikten sonra yaya olarak yakındaki pazar yerine doğru kaçtı. Ardından burada park halindeki bir otomobile binerek uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki bacağından yaralanan İsmail K.'yi Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüphelinin kaçtığı 06 BCS 030 plakalı araç Torbalı ilçesinde bulundu. Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Şubat ayında, İzmir merkezli olarak, Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 38 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye, Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav dükkanı işleten İsmail K.'nin, geçen yıl 9 Eylül'de iş yerine müşteri gibi gelen kişi tarafından bacaklarından tabancayla vurulması olayına ilişkin verdiği ifade de girdi. İsmail K.'nin olayın azmettiricisi olarak Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün adını verdiği ortaya çıktı.

'BİR BOKSÖR EDASIYLA AĞABEYİME DOĞRU GARDINI ALDI'Çay bahçesine yaptırmak istediği panel nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile sorun yaşadıkları ileri süren İsmail K.'nin iddianamedeki ifadesinde, şu sözlerine yer verildi: "Panel taktırma işini durdurdum. O esnada Belediye Başkanı Gürbüz, bana ve ağabeyim Erkan K.'ye bağırmaya başladı. Ağabeyim, 'Bağırmanıza gerek yok. Biz kötü bir şey yapmıyoruz' dedi. Sakinleşmeyen Belediye Başkanı ceketini çıkardı ve bir boksör edasıyla ağabeyime doğru gardını aldı. Başkanın kendisine doğru yumruklarını sıktığını gören ağabeyim, elindeki tabureyi yere attı. Belediye Başkanı Gürbüz, 'Bu burada kalmayacak. Mutlaka bir cezası olacak ve manavı da kaldıracaksınız' diyerek uzaklaştı. Bir gün sonra beni arayan Başkan Gürbüz, 'Ağabeyin beni Foça'ya madara etti. Bunun bir bedeli olacak. Benim bir misilleme yapmam lazım. Sen manavı kaldır' dedi.'FATİH BAŞKANA KİMSE YANLIŞ YAPAMAZ' DİYE BAĞIRDI'Telefon konuşmasından bir hafta sonra silahlı saldırıya uğradığını belirten İsmail K.'nın  iddianamedeki ifadesinde ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Manav dükkanımın sağ kolu dövmeli bir kişinin bana ateş ettiğini ve terliğimin kan dolduğunu gördüm. Ateş etmeye devam eden kişi, 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırıyordu. Ardından beni Foça Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Başkan Gürbüz de geldi, akşama kadar yanımda kaldı. Bana, 'Bunu yapanı polislerden önce bulacağım' dedikten sonra hastaneden ayrıldı. Ertesi gün 56 ay sonra kalkabileceğimi ve bu süreçte ailemin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti. Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur."MESAJLARI GÖSTERDİ İDDİASISilahlı saldırıdan önce Belediye Başkanı Gürbüz ile tartışan İsmail K.'nin kardeşi Yakup K.'nin de sözleri iddianamede yer aldı. Yakup K.'nin iddianamedeki ifadesinde, "Başkan Gürbüz'ün ağabeyimin hastane işleri sürerken, ısrarla beni belediyeye ait siyah araca bindirdi ve telefonundaki mesajları gösterdi. Ekranı gösterdiğinde, 99 ile başlayan numaradan gelen mesajda, 'Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi, gereken yapıldı' yazıyordu" dedi.'BİLDİKLERİMİZİ ANLATACAĞIZ'İddianameye, Başkan Gürbüz'ün, konuyla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı tarafından verilen dilekçe de girdi. Dilekçede, Belediye Başkanı Gürbüz'ün telefonuna suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Deniz Camgöz tarafından gönderildiği belirtilen, "Selam başkanım, öncelikle sizin şahsınıza çarşıda yapılan saygısızlığın aynı yerde karşılığı verilmesi lazımdı, verdim. Her daim yanınızda olduğumuzu bilin. Saygılarımla, sizi seven bir dost. Kimse size küfür etme cesaretinde bulunamaz' mesajının, silahlı saldırının ardından ise "Geçmiş olsuna gitmişsiniz başkanım hastaneye. Ayıp sana Başkan, tezgaha mı geldik? Biz nerden bilelim sana küfredilmiş. Senin emrinde çalışan dedi: 'Bunları başkan böyle istiyor'... Biz rüya görmedik. Gidip yaptık. İşin ucu size dokunacak diye hemen emniyete gittiniz. Yakışmadı size. Bizi mi kullandınız? Şimdi yani valla iyi gol attınız, ama her şeyi biz de samimi yapacağız. Bildiklerimizi anlatacağız. Sekreterine kadar anlatacağım. Şahitli" mesajının geldiği belirtildi.Dilekçede Başkan Gürbüz'ün, Gürcistan'dan cep telefonuna gönderilen bu mesajlara cevap vermediği de belirtildi.YARGILAMA SÜRECİNE DEVAM EDİLDİDavanın görülmesine ise bugün 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.Duruşmaya koltuk değnekleri ile katılan İsmail K., "Bana ateş eden kişinin kolunda dövme vardı. Foça'nın bildiğim bir mafya grubu yoktu. O güne kadar Camgöz ismini duymadım. Daha önceki belediye başkanı kinci değildi ancak bu başkan kincidir. Beni vurdurmasının tek sebebi nam salmaktır. İstese beni öldürürdü. Sonradan duyduğuma göre suç örgütü üyeleri 'Hem adamı vurduruyorsun, hem hastaneye gidiyorsun' anlamına gelen mesajlar atmışlar. Ben başkan ve etrafındakilerden şikayetçiyim. Beni vuranlardan şikayetçiyim. Ameliyat oldum ve şu anda ayağımda hasar var" dedi.'OLAYI NEDEN BÜYÜTTÜĞÜNÜ SORDUM'İsmail K.'nin kardeşi Yakup K. ise "Tartışmadan sonra Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yanımıza geldi. 'Panel koyamazsınız' dedi. Akşam saat 23.30 sıralarında ise telefonum çaldı. Baktım, Fatih Gürbüz arıyordu. 'Ağabeyin beni madara etti bu işin bir bedeli olacak, manavınızı kaldırın' dedi. Olayı neden büyüttüğünü sordum. 'Bu işin bir bedeli olacak' diyerek tekrarladı. Tartışmadan iki gün sonra çay bahçesinde Ümit K.'yı gördüm. Çocuk tuhaf tuhaf bana bakıyordu. Bu kişiyi olay günü de gördüm" diye konuştu.'BİZİ KOVAN ADAM BİZİ EVLAT EDİNDİ'Olayın birkaç gün önceden planlandığını ileri süren Yakup K., "Yılmaz Y.'nin içinde bulunduğu aracın bir hafta boyunca bizim iş yerimizin önünde dolaştığını öğrendik. Meğer bizi keşfediyorlarmış. Olay günü ateş eden kişinin peşinden koştum. İki el de bana ateş etti. Arabamın arkasına saklandım. Ağabeyimi Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ağabeyim hastaneye kaldırılırken beni arabasına davet etti. 'Ateş eden kişi sizin isminizi verdi neden arabanıza bineyim?' dedim. 'Hayır olur mu öyle şey' dedi. Arabaya bindim. Yoldayken kendisine mesaj geldi. 'Ağabeyini vuranlar yazıyor' dedi. Mesaj atan kişi 'Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi yazmış'. Gürbüz ise bana 'Bu ikimizin arasında kalsın, birlikte mesajları savcılığa veririz' dedi. Ertesi günü Gürbüz hastaneden hiç ayrılmadı. Bir hafta önce bizi kovan adam bizi evlat edindi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti ise duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.


Kaynak: DHA

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