Bacakları kırılan su tavuğu tedaviye alındı BARTIN'da köylülerin bacakları kırık halde bulduğu su tavuğu veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

BARTIN'da köylülerin bacakları kırık halde bulduğu su tavuğu veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Dün gece, Bartın- Ankara yolu Kutlubey mevkisinde yolun kenarında köylüler tarafından su tavuğu bulundu. Köylüler durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, su tavuğunu alarak veterinere götürdü. Bacaklarının kırık olduğu anlaşılan su tavuğu tedaviye alındı.

Kaynak: DHA