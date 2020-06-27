Bacakları bağlı halde çuvalla çöp konteynerine atılan koç kurtarılamadı
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Bacakları bağlı halde çuvalla çöp konteynerine atılan koç kurtarılamadı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çöp konteynerine bacakları bağlanarak çuvala konulup atılan koç, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Bacakları bağlı halde çuvalla çöp konteynerine atılan koç kurtarılamadı
27.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:06

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çöp konteynerine bacakları bağlanarak çuvala konulup atılan koç, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Marmaris ilçesine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, perşembe sabahı, bir vatandaş, çöp konteynerine konulan çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ile zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalı açtıklarında, bacakları bağlı halde nefes almakta güçlük çeken koç ile karşılaştı. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arka bacaklarını kullanamadığı belirlendi. 4 yaşındaki koçun kulağındaki küpeden, 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı.

Tedaviye alınan koç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Koç, belediye ekipleri tarafından gömüldü.Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Olayı ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Hayvan çok acı çekiyordu. Vefat ettiğini öğrendiğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır. Bu yapılan vahşet insanlığın bittiğidir" dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, koçu konteynere atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA

Manşet

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