Bacağını ve kolunu kaybeden genç, protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Aka, hayata tutunmak için protez desteği bekliyor.

Aka, merkez Seyhan ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce motosikletiyle trafoya çarpıktan sonra elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Aka, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay yoğun bakımda kaldı.

Sol kolu dirsekten, sol bacağı ise dizden kesilmek zorunda kalan Aka'nın sağ eli ise yanıktan dolayı kullanamaz hale geldi.

Hacı Aka, AA muhabirine, kolunu ve bacağını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Kazadan önce kepçe operatörlüğü yaptığını anlatan Aka, başına gelen olayla hayatının altüst olduğunu aktardı.

Şu an annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getiren Aka, tek isteğinin protez kolla ve bacakla da olsa hiç kimsenin yardımı olmadan yaşamına devam etmek olduğunu belirtti.

Aka, protez alımıyla ilgili hayırseverlerden destek beklediğini kaydetti.