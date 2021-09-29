Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak bacağını ve iki kolunu kaybeden Cuma Yıldız, hayata tutunmak için protez desteği bekliyor.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak bacağını ve iki kolunu kaybeden Cuma Yıldız, hayata tutunmak için protez desteği bekliyor.

Şahkulu Mahallesi'nde yaşayan ve inşaatlarda çalışan, bir çocuk babası Yıldız, 3 yıl önce evinin damında onarım yaparken elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Yıldız, bacağını ve kollarını kaybetti.

Yıldız, AA muhabirine, kazada iç organlarının da zarar gördüğünü, kaldırıldığı hastanede 3 ay yoğun bakımda kaldığını ve 12 ameliyat geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi için protez bacak ve kollara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yıldız, "Bir bardak su dahi içemiyorum. Bütün ihtiyaçlarım eşim tarafından gideriliyor. Tekrar yürümek, kızımın elinden tutmak istiyorum. İhtiyaçlarımı kendim karşılamak istiyorum." dedi.

Yıldız, hayırseverlerden destek beklediğini dile getirerek, "Eski hayatıma dönmek, kızıma, aileme bakmak istiyorum. Evim kira. Devletin verdiği engelli maaşıyla geçiniyorum. Protez bacağım ve kollarım olursa eski hayatıma dönebilirim. 6 ay önce Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Destek bekliyorum." diye konuştu.

Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını kesip, duvarlarını kırmaya çalıştılar! Faciayı, bina sakinleri son anda önledi

150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını kesip, duvarlarını kırmaya çalıştılar! Faciayı, bina sakinleri son anda önledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Şafak Sezer Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bacağını ve kollarını kaybeden kişi protez desteğiyle hayata tutunmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:28:02. #1.12#