Bacağını kaybetmesine yol açan tomrukla, Türkiye Şampiyonu oldu

29.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:33

DENİZLİ'de, 5 yıl önce mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken üzerine tomruk düşen ve sol bacağını diz üzerinden kaybeden Hakan Dağ (33), çok sayıda madalya kazandığı yağlı güreş sporunu bırakmak zorunda kaldı. Hayata halterle tutunan Dağ, tomruklarla çalışarak Kocaeli'de yapılan Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 137 kilogram kaldırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.

Acıpayam'daki bir ormanda mevsimlik işçi olarak çalışan yağlı güreş sporcusu Hakan Dağ'ın hayatı, 5 yıl önce geçirdiği iş kazasıyla tamamen değişti. Üzerine kamyondan tomruk düşen Dağ, sol bacağından ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan bacağı, diz üzerinden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, protez bacakla hayatını devam ettirmeye başladı. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği bu sporu bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Dağ, güreş yapamayınca, hayata halter sporuyla tutundu.

Kaynak: DHA