Bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Boztaş: "Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Boztaş: "Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Ankara'da bacağından vurularak gazi olan Fazıl Boztaş, "Bu vatanı birkaç tane çapulcuya bırakır mıyız? Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir.

Bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Boztaş:
14.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:53

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Ankara'da bacağından vurularak gazi olan Fazıl Boztaş, "Bu vatanı birkaç tane çapulcuya bırakır mıyız? Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik, vermeyiz de." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün Ankara'da bulunan 4 çocuk babası Fazıl Boztaş, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. Burada hain darbe girişimine karşı duran Boztaş, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

Boztaş, darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı'nı ziyarete giderek, hem Sarıkamış hem de 15 Temmuz şehitlerini anıp anıta gül bırakarak, dua etti.

Hain darbe gecesi Ankara'da yaşadıklarını ve Türkiye'de yaşanılanları unutamayan Gazi Fazıl Boztaş, darbe girişimi gecesini AA muhabirine anlattı.

Boztaş, 15 Temmuz gecesi Ankara'daki olaylara bizzat şahit olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hepimiz sokaklara çıkarak meydanları doldurduk. Tankların önüne, tüfeklerin silahların önüne gittik." dedi.

Ankara'da yaşadığı hain geceyi unutamadığını ve o gece hiç düşünmeden tankların önüne çıktığını anlatan Boztaş, "Tanklara doğru yürüdük, orada vurulup yaralandım ve yaralıların üzerine düştüm. Çok sayıda yaralılar, ölenler, şehitlerimiz vardı." diye konuştu.

"Vatan, millet için her şeyi göze aldık"

Boztaş, vatan ve millet için her şeyi göze aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz o gece dedik ki vatanımız gittikten sonra neye yarayacağız, niye yaşayacağız. Ecdadımız kanıyla bu vatanı, bu toprakları böldürmedi, biz nasıl böldüreceğiz. Bu vatanı birkaç tane çapulcuya bırakır mıyız? Biz dedik ki ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir. Çok şükür bir karış toprağımızı kimseye vermedik, vermeyiz de. Allah'a şükür biz de beraberlik oldukça kimsenin bunu alacak gücü yoktur."

Darbe teşebbüsünün 4'üncü yılında ayrı bir gurur yaşadığını anlatan Boztaş, "Böyle bir şeyden muzaffer olarak, gururla çıktığımız için mutluyum. Allah bir daha öyle geceler yaşatmasın, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşayalım. Hainlere bu ülkede yer yok." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Spor
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı Güncel
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Celal Adan Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ozan Güven Filiz Akın Aybüke Pusat
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Boztaş: "Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:53:46. #1.14#
title