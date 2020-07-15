Bacağından bıçaklandı, eşini görüntülü arayıp, 'Beni vurdular' dedi
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Bacağından bıçaklandı, eşini görüntülü arayıp, 'Beni vurdular' dedi

KARAMAN'da, husumetli olduğu Erdi B. tarafından bacağından bıçaklanan Hamza A. (45), hastaneye götürülmek için koyulduğu sedyede, eşini, cep telefonundan görüntülü arayarak, "Beni vurdular" dedi.

Bacağından bıçaklandı, eşini görüntülü arayıp, 'Beni vurdular' dedi
15.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:03

KARAMAN'da, husumetli olduğu Erdi B. tarafından bacağından bıçaklanan Hamza A. (45), hastaneye götürülmek için koyulduğu sedyede, eşini, cep telefonundan görüntülü arayarak, "Beni vurdular" dedi.

Olay, gece yarısı sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Hamza A. ve Erdi B., henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdi B., Hamza A.'yı sol bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza A., gelen sağlık görevlilerinin kendisini sedyeye aldığı sırada eşini cep telefonundan görüntülü arayarak, "Beni vurdular" dedi. Hamza A., ambulansla götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.Polis, olay sonrası kaçan Erdi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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