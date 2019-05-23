Bacağına sarılı bir kilogram esrarla yakalandı

Diyarbakır'da yolcu otobüsündeki yolcunun bacağına sarılı bir kilogram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama uygulaması yaptı.

Hassas burunlu köpek Dalga'nın yolcu otobüsü içerisinde şüpheli bir kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada, bacaklarında 8 parça streç naylona sarılı bir kilogram esrar ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA