Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu
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Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde ayağına ip dolaşması sonucu asılı kalan serçe için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu
06.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:52

Antalya'nın Serik ilçesinde ayağına ip dolaşması sonucu asılı kalan serçe için kurtarma operasyonu düzenlendi. Kuşu kurtaran itfaiye ekipleri, ayağındaki ipi de keserek, yavrularının yanına bıraktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kata yuva yapan serçe, ayağına ip dolanması sonucu asılı kaldı. Apartmanda kimsenin bulunmadığı zamanda gerçekleşen olayda, yan apartmanda yaşayan Bulut ailesi bir kuşun sürekli ötmesini fark etti. Kuşun yuvasının önünde ayağında iple asılı olduğunu görünce de önce komşularına haber vermek istedi. Binada kimsenin olmadığını gören aile, durumu 112 Acil Servise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri serçe kuşunu bulunduğu yerden alarak, ayağındaki ipi kesti. Ekipler serçeyi yavrularının bulunduğu yuvaya geri bıraktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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