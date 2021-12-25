Bacağına demir çubuk saplandı, ameliyatla kesilerek alındı - Haberler
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Bacağına demir çubuk saplandı, ameliyatla kesilerek alındı

Bacağına demir çubuk saplandı, ameliyatla kesilerek alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta demir korkuluklardan atlarken bacağına demir korkuluk saplanan şahıs ağır yaralandı.

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ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta demir korkuluklardan atlarken bacağına demir korkuluk saplanan şahıs ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsı bacağındaki demir AFAD ekipleri tarafından kesilerek alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak Merkeze bağlı Kardeşler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, demir korkuluklardan atlarken bacağına demir çubuk saplandı. Olay yerine 112 ve AFAD ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralı şahsı bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının bacağındaki demir çubuk, AFAD ekiplerinin yardımı kesilerek ameliyata alındı. Tedavisi devam ettiği öğrenilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Bacağına demir çubuk saplandı, ameliyatla kesilerek alındı

Bacağına demir çubuk saplandı, ameliyatla kesilerek alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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