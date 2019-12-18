Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı
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Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bacağına çelik kanca saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

18.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:08

'in ilçesinde bacağına çelik kanca saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde özel bir hazır beton firmasında çalışma yapıldığı sırada işçi Recep Zincirbüken'in bacağına henüz belirlenemeyen nedenle çelik kanca saplandı.

Diğer işçilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı Zincirbüken, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağındaki kancayla birlikte özel bir hastaneye sevk edildi. Burada Zincirbüken'in bacağındaki kanca, spiral yardımıyla çıkarıldı.

Recep Zincirbüken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı
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