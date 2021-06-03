Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oyun oynarken bacağı sitenin su tahliye borusuna sıkışan 2 yaşındaki Miran'ı zarar görmeden kurtardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oyun oynarken bacağı sitenin su tahliye borusuna sıkışan 2 yaşındaki Miran'ı zarar görmeden kurtardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, oyun oynarken bacağı sitenin su tahliye borusuna sıkışan 2 yaşındaki Miran'ı zarar görmeden kurtardı. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 acil çağrı merkezine Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir sitede küçük bir çocuğun bacağının su tahliye borusuna sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Siteye giden ekipler, küçük Miran'ın bacağının sıkıştığı alanda güvenlik önlemi aldı. Küçük çocuğun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, tahliye borusunun etrafındaki kilitli parke taşlarını kırıp küçük çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları esnasında annesi, küçük çocuğu cep telefonu aracılığıyla videolar izleterek sakinleştirmeye çalıştı. Aile, kısa sürede gösterilen çabayla çocuklarını sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye erlerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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