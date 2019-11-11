Bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförünü itfaiye kurtardı
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Bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförünü itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki otobüs terminalinde, bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförü Cüneyt Solmaz (35), itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

11.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:40
Bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförünü itfaiye kurtardı

MANİSA'nın ilçesindeki otobüs terminalinde, bacağı mazgala sıkışan otobüs şoförü Cüneyt (35), itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolu üzerinde Turgutlu Otobüs Terminali'nde, meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan otobüs şoförü Cüneyt Solmaz'ın sağ bacağı, demirlerinden bazıları eksik olan mazgala sıkıştı. Durumu görenler, yardıma koştu ancak Solmaz'ın  bacağını mazgaldan çıkaramadı. Bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirildi. Gelen ekip, hidrolik ayırıcı ile mazgalın demir ızgaralarını genişletip, Solmaz'ın bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Bacağında ufak sıyrıklar oluşan Solmaz, yardımına koşan çevredekiler ile kendisini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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