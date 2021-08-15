BACAĞI MAKİNEYE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI
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BACAĞI MAKİNEYE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bacağı makinenin silindirine sıkışan tekstil işçisi Fatma B. (40), yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bacağı makinenin silindirine sıkışan tekstil işçisi Fatma B. (40), yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Fatma B., tedaviye alındı.Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Makine operatörü Fatma B., çalıştığı sırada, sol bacağı dönen silindire sıkıştı. Sıkışmayla beraber makine durdu. Bacağı 2 silindir arasında kalan Fatma B.'nin iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis, 112 sağlık ekipleri ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Fatma B.'yi kurtardı. Bacağında kırıklar oluşan Fatma B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BACAĞI MAKİNEYE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI
BACAĞI MAKİNEYE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI
BACAĞI MAKİNEYE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI
BACAĞI MAKİNEYE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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