Bacağı makineye sıkışan kadın yaralandı

Bacağı makineye sıkışan kadın yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda bacağı makinenin silindirine sıkışan kadın işçi yaralandı.

Bacağı makineye sıkışan kadın yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda bacağı makinenin silindirine sıkışan kadın işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay Organize sanayi bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Makine operatörü Fatma B.(40), çalıştığı sırada, sol bacağı dönen silindire sıkıştı. Sıkışmayla beraber, makine durdu. Bacağı 2 silindir arasında sıkışan kadının imdadına iş arkadaşları yetişti. Olay yerine Polis, 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bacağı sıkışan kadını kurtardılar. Bacağında kırıklar oluşan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan