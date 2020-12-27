Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı
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Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı

27.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:00

Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu sağ arka bacağı kırılan kurt tedaviye alındı.

Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu sağ arka bacağı kırılan kurt tedaviye alındı.

Turhal'da otomobil çarpması sonucu bacağı kırılan kurt tedavisi için Tokat Valiliği koordinesinde hizmet veren hayvan ambulansı ile veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekimler tarafından kurdun kırılan bacağının tedavisi için gerekli müdahale ve operasyon yapıldı. Yaralı kurt rehabilitasyonu sonrası doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı kurdun tedavi masraflarının Tokat İl Özel İdaresi bünyesinde sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçeden karşılandığı bildirdi.

Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı
Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı
Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı
Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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