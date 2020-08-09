BACAĞI KIRILAN 7 YAŞINDAKİ EFE KAZAYI ANLATTI
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BACAĞI KIRILAN 7 YAŞINDAKİ EFE KAZAYI ANLATTI

BACAĞI KIRILAN 7 YAŞINDAKİ EFE KAZAYI ANLATTI-Yunus Efe, "İnsanlar çok kötüydü, herkes çıkmak için can atıyordu"Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU / İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından ablası ile birlikte yaralı olarak kurtulan 7 yaşındaki Yunus Efe Zurnacı o anları anlattı.

09.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:05

BACAĞI KIRILAN 7 YAŞINDAKİ EFE KAZAYI ANLATTI

-Yunus Efe, "İnsanlar çok kötüydü, herkes çıkmak için can atıyordu"

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/ İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından ablası ile birlikte yaralı olarak kurtulan 7 yaşındaki Yunus Efe Zurnacı o anları anlattı. Yunus Efe, "İnsanlar çok kötüydü, herkes çıkmak için can atıyordu" dedi.

Feci kazada bacağı kırılan 7 yaşındaki Yunus Efe Zurnacı yaşadığı korku dolu anları anlattı. Zurnacı, "Ablam arabada uyuyordu. Uyandırdım. Ablam eline telefonu aldı. Şoför uyuyakalmış. Araba kendi kendine kayıp duvara çarptı. Ben uyanıktım. Yere düştüm. Ablam cam kenarındaydı. Ben yere düştüm. Sonra kalktım ablamın elinden tuttum çıkardım. Ambulansa bindik hastaneye geldik. Camlar patlamıştı. Koltuklar çıkmıştı yerinden. İnsanlar çok kötüydü. Çok kötü şeyler oldu. Bütün insanlar yaralıydı. Çok karışıktı orası. Herkes çıkmak için can atıyordu. Viraj gibi bir yer vardı. Bir de duvar vardı. Galiba direksiyon ya da araba kaydı oraya çarptık. Şoförün kafası eğikti. Uyuyordu. Sonra da kaza oldu" dedi.

"KIZIM ARADI 'BABA BENİ KURTAR' DEDİ"

5 kişinin hayatını kaybettiği kazada kızı ve oğlu yaralanan Erdoğan Zurnacı ise, kızından telefon gelir gelmez hastaneye geldiğini söyledi. Zurnacı, 'Valla firmadan ne kimse geldi ne gördü ne aradı. Arayıp soran kimse yok. Şu an hastanedeyiz oğlum ve kızım burada. Kızımın durumu ağır. Boynunda belinde bacaklarında kırıklar var. Ben oğluma sordum. Oğlum şoförün uyuduğunu gördüğünü söyledi. Zaten doktorlar hemen müdahale etmiş Allah razı olsun hepsinden. Kızım beni sabah başka bir numaradan aradı. Kaza esnasında telefonunu kaybetmiş. Başka bir numaradan aradı 'Baba beni kurtar' dedi. Hepsi bu kadar. Sonra buraya geldik" diye konuştu.

BACAĞI KIRILAN 7 YAŞINDAKİ EFE KAZAYI ANLATTI

Kaynak: DHA

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