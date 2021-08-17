Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
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Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'da 1 metre 20 santim boyundaki Ercan Kubaş'ın (33) kemik erimesi hastalığı nedeniyle sol dizinin altından bacağı kesildi.

Afyonkarahisar'da 1 metre 20 santim boyundaki Ercan Kubaş'ın (33) kemik erimesi hastalığı nedeniyle sol dizinin altından bacağı kesildi. Ömür boyu protez bacak ile hayatını sürdürecek olan Kubaş, özel bir medikalden temin ettiği protez bacağın ödemesi için yardım severlerden destek bekliyor.

Kent merkezinde yaşayan şahıs Ercan Kubaş, düğün ve eğlence merkezlerinde palyaçoluk yaparak geçimini sağlıyor. Yakalandığı kemik erimesi hastalığı nedeniyle iki çocuk babası Kubaş'ın sol dizinin altından bacağı kesildi. Bundan sonraki hayatını protez bacak ile sürdürecek olan Kubaş'a özel bir biyomedikal merkezi yardımcı oldu ve uygun bir protez bacak yaptırdı. Borcunun bir kısmının ödemesini yapan Ercan Kubaş, şimdi kalan 8 bin TL borcu için yardım severlerden destek bekliyor.

Yardımseverlerden destek bekliyor

Daha sonra kendisine Afyonkarahisar'dan bir firmanın protez bacak yaptığına dikkat çeken Kubaş, "Afyonkarahisar'dan bir medikal merkeziyle anlaştık. Sağ olsun ayağımı yaptı ama ödemelerinde zorlanıyorum. İlk peşinat olarak bin 500 TL kadar ödeme yaptım. Şuan ödemelerimi yapamıyorum, mağdurum. 8 bin TL'lik bir ödemem kaldı. Yardımseverlerden destek bekliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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