Bacağı kesilen Dilay'ın tekrar yürüyebilmesi için 300 bin TL'lik proteze ihtiyacı var
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Bacağı kesilen Dilay'ın tekrar yürüyebilmesi için 300 bin TL'lik proteze ihtiyacı var

- Bacağı kesilen Dilay'ın tekrar yürüyebilmesi için 300 bin TL'lik proteze ihtiyacı var Adana'da yaşayan 20 yaşındaki genç kız, bacağında bulunan tümör nedeniyle bacağı 44 cm kesilince eve mahkum kaldı Adana'da 20 yaşındaki Dilay Aykut, tümör nedeniyle bacağı 44 cm kesildi.

10.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:46

- Bacağı kesilen Dilay'ın tekrar yürüyebilmesi için 300 bin TL'lik proteze ihtiyacı var

Adana'da yaşayan 20 yaşındaki genç kız, bacağında bulunan tümör nedeniyle bacağı 44 cm kesilince eve mahkum kaldı

ADANA - Adana'da 20 yaşındaki Dilay Aykut, tümör nedeniyle bacağı 44 cm kesildi. Yürüyemediği için eve mahkum olan genç kızın tekrardan özgürlüğüne kavuşabilmesi için 300 bin TL değerindeki proteze ihtiyacı var.

Kız arkadaşıyla birlikte Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Dilay Aykut, 3 yıl önce ayağında şişliği fark etmesi üzerine doktora gittiğini söyleyen Dilay Aykut, yaşadığı süreci şöyle anlattı;

"Şişlik olduğunu bilmiyordum, okuldan eve geldiğimde bir yere çarptığımı falan zannettim. Daha sonra doktora gittik. 4 ay için ağrıdan ayağıma basamaz hala gelmiştim. Doktor, araba mı çarptı diye sordu. Ama araba falan hiç bir şey çarpmamıştı, problem yoktu. Çok fazla şişti ve kemik artık zedelenmişti" dedi.

"Ameliyattan 14 ay sonra bacağım 44 cm kesildi"

Onkolojide bir yıl kemoterapi tedavisi gördüğü belirten Dilay Aykut," Kemoterapiden sonra bacağımın ameliyat olmasına kara verdiler. Ameliyatta platin takıldı. Kemiğim temizlendi. 9 saat sürdü ameliyatım. Ameliyattan sonra da hiçbir şekilde ayağımın üstüne basamadım. Ameliyattan 14 ay sonra ayağım yeniden şişmeye başladı. Şiştikten sonra taramaya girdim. Doktorum tarama sonucuna hemen bakmadı, 1 ay bekledikten sonra baktı. Baktıktan sonra tekrardan hastaneye çağırdı. Tümör nüks etmiş dedi aynı yerde. Tekrardan kemoterapi tedavisi gördüm ancak, tümörü öldürmek yerine besliyordu. Çok fazla şiştiği için bacağım, 44 cm kesmek zorunda kaldılar" diye konuştu.

"Bacağımın kesilmesi kararında Neslican Tay'ın etkisi oldu"

Doktorun kesilme kararı aldığı ilk başta annesine söylediğini vurgulayan Dilay Aykut, "Annem bunu bana hiçbir şekilde söylemedi. Ortopediye gittik. Bir asistan üstten yada alttan bacağını keseceğiz dedi. Oradan ben çok fazla ağladım, beklemiyordum. Böyle bir şey olacağını. Bir hafta falan hiçbir şekilde kabule etmedim. Bir hafta sonra benimle konuşmaya başladılar, hayatımdan önemli olmadığını söylediler. Neslican'ı örnek gösterdiler. Onu zaten senelerdir takip ediyorum. Kararımı değiştirmede Neslican'ın etkisi oldu. O devam ettiyse, bende edebilirim diye düşündüm. Bu konuda bize çok fazla güç veriyordu. Bayrağı ben devraldım" dedi.

"Bacağım kesildikten sonra 3 gün kendime gelemedim"

Ameliyatın ardından yaşadıkları söyleyen Dilay Aykut," 3 gün kendime gelemedim. İsteyerek de uyudum aslında. Görmek istemiyordum hiçbir şekilde bacağımı. Doktor pansuman için geldiğinde baktığımda kötü oldum. İlk başta ağladım. Zaman alıştım. Artık canım yanmıyordu. Diğerinde hiçbir şekilde ayağıma basamıyordum. Şuan daha iyiyim, yeniden doğmuş gibi oldum" sözlerini kaydetti.

"Yeniden yürüyebilmek için 300 bin TL değerindeki proteze ihtiyacım var"

100 ile 1 milyon TL arasında protez olduğunu olduğu söyleyen Aykut," Ayağı kalkıp yeniden yürüyebilmek için proteze ihtiyacım var. Ama benim ayağıma uygun olan eklem 300 bin TL değerinde, ailemin ve benim durumum yok. Yeni ayağı kalkabilmem için proteze ihtiyacım var" dedi.

Bacağı kesilen Dilay'ın tekrar yürüyebilmesi için 300 bin TL'lik proteze ihtiyacı var

Kaynak: İHA

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