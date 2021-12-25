Bacağı demir korkuluğa saplanan kişiyi AFAD kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bacağı demir korkuluğa saplanan kişiyi AFAD kurtardı

Bacağı demir korkuluğa saplanan kişiyi AFAD kurtardı
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta, üzerinden atlamak istediği demir korkuluk bacağına saplanan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, üzerinden atlamak istediği demir korkuluk bacağına saplanan kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İl merkezine bağlı Kardeşler köyünde yaşayan İzzet K, evinin bahçesinde demir korkulukların üzerinden atlamak istedi.

Dengesini kaybeden İzzet K'nin bacağına demir korkuluk saplandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekiplerince bacağına saplanan demir korkuluk kesilmesinin ardından İzzet K, sağlık personeline teslim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İzzet K'nin ameliyat öncesi yapılan değerlendirmesinde bacağına saplı bulunan demir parçasının bir bölümünün daha kesilmesine karar verildi.

AFAD ekipleri, demir parçasının bir bölümünü ameliyathanede kesti.

Ameliyat edilen İzzet D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

???????

Bacağı demir korkuluğa saplanan kişiyi AFAD kurtardı

Bacağı demir korkuluğa saplanan kişiyi AFAD kurtardı

Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek müjdesi Açıklaması

Bakan Pakdemirli'den tarımsal destek müjdesi Açıklaması

 Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title