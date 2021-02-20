Bacağı alçılı adam arama kurtarma ekiplerince evine götürüldü
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Bacağı alçılı adam arama kurtarma ekiplerince evine götürüldü

20.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:14

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesinde bacağı alçılı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 80 basamakla çıkılan evine götürüldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesinde bacağı alçılı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 80 basamakla çıkılan evine götürüldü.

Mollaarap Mahallesi'nde merdivenle çıkılan dar yokuşun sonundaki evinde bacağı kırılan Kadir Diriksoy (69), mahalle muhtarı ve sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bacağı alçıya alınan adam, ambulansın giremediği sokağına götürülemeyince arama kurtarma ekiplerine haber verildi.

Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin, bacağı alçıda bulunan adamı evine götürmesi, kurtarma operasyonlarını aratmadı.

Bacağı alçılı adam arama kurtarma ekiplerince evine götürüldü
Bacağı alçılı adam arama kurtarma ekiplerince evine götürüldü
Bacağı alçılı adam arama kurtarma ekiplerince evine götürüldü
Bacağı alçılı adam arama kurtarma ekiplerince evine götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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