Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur'un yardımına itfaiye ekipleri yetişti Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur'un yardımına itfaiye ekipleri yetişti Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinin bahçesinde oynarken bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur Kahraman'ın yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur'un yardımına itfaiye ekipleri yetişti

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinin bahçesinde oynarken bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur Kahraman'ın yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Dün çocuklar için sokağa çıkma serbestliğinin uygulandığı saatlerde Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Ravzanur Kahraman isimli kız çocuğu, ağaca tırmanmak istedi. Bu sırada küçük kızın bacağı ağacın arasına sıkıştı. Olaya ilk müdahaleyi yapan ailesi başarılı olamayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği'ne haber verdi. Hemen olay yerine giden ekipler, gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucunda küçük Ravzanur'u sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri daha sonra küçük Ravzanur'un bacağında sorun olup olmadığını anlamak için ilk kontrolleri yaptı. Ekipler, bacağında ezilme meydana geldiğini anladıkları Ravzanur'u dinlenmesi için ailesine teslim ettiler. Ravzanur'un ailesi kızlarını kurtaran itfaiye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA