Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
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Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bacadan düşerek aspiratörün motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bacadan düşerek aspiratörün motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlginç olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede berberlik yapan Bekir Türkmen, mutfaktan kedi sesleri geldiğini duydu. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalışan Türkmen, mutfaktaki aspiratörün içerisinde yavru bir kedi olduğunu fark etti. Türkmen, bunun üzerine Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve giden itfaiye ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşırdı. İlk olarak aspiratörü söken itfaiye ekipleri, uzun süren titiz bir çalışmanın ardından yavru kediyi aspiratörün içerisinden kurtardı.

Sungurlu Belediyesi'nde görevli itfaiyeci Köksal İncel, "Fevzipaşa Mahallesi'nden bir ihbar aldık. Belirtilen adrese gittiğimizde mutfak aspiratörünün motor kısmında içerisinde kedi yavrusu olduğunu gördük. Yaptığımız çalımalar sonucu kedi yavrusunu kurtararak annesinin yanına bıraktı. Bütün canlılar bizim için çok değerli" dedi. - ÇORUM

Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bacadan düşerek aspiratöre sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Haberler
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