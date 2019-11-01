Bacadan çıkan yangın korkuttu

Bacadan çıkan yangın korkuttu

Malatya bir iş yerinin bacasından çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.

01.11.2019 13:39
Bacadan çıkan yangın korkuttu

Malatya bir iş yerinin bacasından çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.


Kavaklıbağ Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde U.U'ya ait bir mangalcı lokanta işyerinde bacadan çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Söndürülen yangından sonra olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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