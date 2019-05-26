Bacadan çıkan "atık ısı"yı enerjiye dönüştürüyorlar

Bartın Çimento Fabrikası'nda 10 milyon dolarlık yatırımla kurulan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi" ile bacadan çıkan atık ısı, 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelen enerjiye dönüşüyor.

Bacadan çıkan

Bartın Çimento Fabrikası'nda 10 milyon dolarlık yatırımla kurulan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi" ile bacadan çıkan atık ısı, 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelen enerjiye dönüşüyor.

Kaynak: Dunya.com

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