Bacada Sıkışan Baykuşu İtfaiye Kurtardı

ADAPAZARI'nda, bir aparatmanın bacasına sıkışan baykuş, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.



Adapazarı Karaman Mahallesi'nde bulunan Kalıcı Konutlar'da bir apartmanın bacasına sıkışan kuşun seslerini duyan apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler olay yerine geldi. Bacaya sıkışan baykuş, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Baykuş iftfaiye erleri tarafından beslendikten sonra doğaya bırakıldı.



- Adapazarısakarya