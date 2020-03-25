Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti
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Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti

Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında soba bacası yüzünden ufak çaplı bir yangın çıktı.

25.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:29
Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti

Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında soba bacası yüzünden ufak çaplı bir yangın çıktı. Çıkan yangında dumanlardan etkilenenler balkonlara çıkarken apartman sakinleri arasında baca temizliği yüzünden kavga etti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi 1'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairesinde soba bacası yüzünden ufak çaplı yangın çıktı. Çıkan yangının dumanları bütün binayı sararken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın içindeki dumandan etkilenenler balkonlara çıkarak nefes almaya çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın dumanını tahliye etti. Bu sırada apartman sakinleri arasında baca temizliği sebebiyle yangın çıktı. Vatandaşların kısa süreli arbedesi itfaiye ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti

Kaynak: İHA

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Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti

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