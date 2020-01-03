Baca yangınını itfaiye söndürdü
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Baca yangınını itfaiye söndürdü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

03.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:21
Baca yangınını itfaiye söndürdü

'nun ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangını ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Sokak'ta, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine Daday Belediyesi ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa bir süre içerisinde yangının bulunduğu adrese ulaşan ekipleri yangına müdahalede bulundu. ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yangının büyümesi ve yayılmasını önleyerek, kontrol altına aldı. Kalorifer bacasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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