Baca yangınına itfaiye müdahale etti
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Baca yangınına itfaiye müdahale etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

10.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:56
Baca yangınına itfaiye müdahale etti

'ın Gölbaşı ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangına ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, 121.Sokakta bulunan 2 katlı evin bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına merdiven vasıtası ile çatıya çıkarak müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. ekipleri baca yangınının rüzgardan dolayı çıktığını belirtti.


Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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