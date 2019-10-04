04.10.2019 11:08

Baca yangını korkuya neden oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da tandır ekmeği ve kete yapılan fırında çıkan baca yangını korkuya neden oldu.

Erzincan merkez Geçit Mahallesi Gazi sokakta meydana gelen olayda Yaşar Yılmaz'a ait tandır ekmeği ve kete yapılan fırının bacasında yangın çıktı. Durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Korkuya neden olan yangın başka iş yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA